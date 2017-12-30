Путин: Россия продолжит помогать Сирии в защите государственного суверенитета

Россия и дальше продолжит помогать Сирии в деле защиты госсуверенитета Арабской Республики. Об этом говорится в поздравительной новогодней телеграмме, направленной Владимиром Путиным Башару Асаду. Она опубликована на сайте Кремля.

В своем обращении Путин выразил надежду, что в 2018 году в Сирии продолжатся коренные перемены к лучшему. Глава государства также подчеркнул, что победа над террористами и скорейшая нормализация обстановки в Арабской Республике отвечают интересам всего мира в целом и безопасности Ближнего Востока в частности.

«Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и далее оказывать всяческое содействие САР в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности, в продвижении процесса политического урегулирования, а также в усилиях по восстановлению национальной экономики», – указывается в сообщении.

Российские военные по просьбе сирийской стороны начали военную операцию против боевиков в Сирии в сентябре 2015 года. В декабре 2017 года Путин при посещении базы Хмеймим в Сирии отдал приказ о выводе основного состава российских войск. Действия армии и флота в Сирии президент России оценил на отлично.