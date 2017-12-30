Минобороны провело в Театре Российской армии праздник для детей военнослужащих

В Центральном академическом театре Российской армии 30 декабря состоялся новогодний праздник для детей военнослужащих, в том числе погибших при исполнении воинского долга, участников боевых действий, ребят из многодетных семей и воспитанников кадетских корпусов. Праздничную елку организовало Министерство обороны РФ.

На входе в театр детей встречали ростовые куклы, а в фойе – сказочные и исторические персонажи, с которыми можно было сфотографироваться и пообщаться. Кроме того, была организована театрализованная конкурсная программа.

Затем на большой сцене театра был показан новогодний спектакль «Сказка средь бела дня», режиссером которого является заслуженный артист России Андрей Бадулин.

«В этом году мы решили отказаться от таких традиционных новогодних шоу, мы сделали рождественскую сказку – очень добрую, нежную и трогательную. Как бы телеграмма в зрительный зал: оказывается, и кукла может иметь человеческую душу, а у людей бывают подчас кукольные сердца», – отметил создатель постановки.