Суровые ростовчане катаются на санках без снега: видео

Жители Ростова-на-Дону в преддверии Нового года решили покататься на санках. Вот только снега в городе, как и в центральной части России, нет.

Но молодые люди не отчаялись и привязали санки к машине, после чего один из смельчаков прокатился прямо по одной из улиц города, выбивая столп искр из асфальта. Опасное мероприятие его приятель снял на видео и выложил в соцсети.

Пользователи по-разному отнеслись к такому развлечению, кто-то напомнил о крайней небезопасности «приключения», некоторые назвали ростовчан одними из возможных кандидатов на Премию Дарвина.

Но есть и те, кто экстремальное катание поддерживает, потому что «молодость одна» и «ну а где кататься, когда зима такая бесснежная?».