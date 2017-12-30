Более 200 автомобилей Росгвардии выстроились в новогоднюю елку в Уфе
Бойцы Росгвардии выстроили служебные машины в виде новогодней ели в Уфе.
Видео: Росгвардия_Республика Башкортостан / ВКонтакте
На парковке торгового центра в Уфе более 200 автомобилей Росгвардии выстроились в виде огромной новогодней елки.
Как сообщается на официальной странице Росгвардии по Республике Башкортостан, все организации – участники флешмоба прибыли со своим флагом.
После традиционного снимка на фоне флага Росгвардии бойцы вневедомственной охраны отправились патрулировать улицы для обеспечения общественного порядка.
«Для участия в акции были выделены дополнительные группы задержания, они в числе других экипажей усилили основные силы Росгвардии в целях недопущения противоправных посягательств в предновогодний период, новогодние и рождественские праздники», – сказано в сообщении.
Отмечается, что акция «Безопасный Новый год» продолжается.