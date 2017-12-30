Более 200 автомобилей Росгвардии выстроились в новогоднюю елку в Уфе

На парковке торгового центра в Уфе более 200 автомобилей Росгвардии выстроились в виде огромной новогодней елки.

Как сообщается на официальной странице Росгвардии по Республике Башкортостан, все организации – участники флешмоба прибыли со своим флагом.

После традиционного снимка на фоне флага Росгвардии бойцы вневедомственной охраны отправились патрулировать улицы для обеспечения общественного порядка.

«Для участия в акции были выделены дополнительные группы задержания, они в числе других экипажей усилили основные силы Росгвардии в целях недопущения противоправных посягательств в предновогодний период, новогодние и рождественские праздники», – сказано в сообщении.

Отмечается, что акция «Безопасный Новый год» продолжается.