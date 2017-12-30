В Крыму ответили Генштабу Украины на слова об «уязвимости Крымского моста»

В Крыму ответили на слова главы Генштаба ВС Украины Игоря Романенко о том, что Крымский мост якобы уязвим для авиации и ракет. По словам депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, украинские власти могут делать только враждебные и вместе с тем абсолютно абсурдные заявления.

«Мы много раз слышали со стороны украинского государства подобные угрозы относительно каких-то ракетных стрельб рядом с республикой. Но сегодня Киев может лишь делать враждебные заявления, демонстрируя лицо собственного режима», – подчеркнул он.

Депутат отметил, что Крым является «авианосцем в Черном море с точки зрения безопасности».

В Госдуме России, в свою очередь, посоветовали украинским военным направить усилия на внутреннее положение своей страны.