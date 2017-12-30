В Крыму ответили Генштабу Украины на слова об «уязвимости Крымского моста»
Депутат Госсовета Крыма назвал полуостров «авианосцем в Черном море с точки зрения безопасности».
Фото: Инфоцентр Крымский мост
В Крыму ответили на слова главы Генштаба ВС Украины Игоря Романенко о том, что Крымский мост якобы уязвим для авиации и ракет. По словам депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, украинские власти могут делать только враждебные и вместе с тем абсолютно абсурдные заявления.
«Мы много раз слышали со стороны украинского государства подобные угрозы относительно каких-то ракетных стрельб рядом с республикой. Но сегодня Киев может лишь делать враждебные заявления, демонстрируя лицо собственного режима», – подчеркнул он.
Депутат отметил, что Крым является «авианосцем в Черном море с точки зрения безопасности».
В Госдуме России, в свою очередь, посоветовали украинским военным направить усилия на внутреннее положение своей страны.