Президент Польши одобрил строительство забора на границе с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда одобрил строительство забора длиной более одной тысячи километров, сообщает «Укринформ». Соответствующий документ он подписал накануне.

Такие меры Варшава решила принять в рамках борьбы против африканской чумы свиней. Стену собираются строить в 2018–2021 годах непосредственно возле границы Польши с Украиной и Белоруссией.

По словам Дуды, заграждение будет похоже на те, которые устанавливаются вдоль автодорог. Стоимость строительства стены составит более 37 миллионов долларов.