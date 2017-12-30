Порошенко подписал дефицитный бюджет Украины на 2018 год

Украинский президент Петр Порошенко подписал госбюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

«Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год", принятый Верховной радой 7 декабря», – сказано в сообщении.

В бюджет заложен рост ВВП на уровне 3%, дефицит – в пределах 2,4%, инфляция – 7%. Доходы бюджета Украины на следующий год определены в размере 917,9 миллиарда гривен (33 миллиарда долларов), а расходы – на уровне 991,7 миллиарда гривен (35,4 миллиарда долларов).

Максимальный объем госдолга определен в размере 1,999 триллиона гривен (71,3 миллиарда долларов), что составляет 60% ВВП. Закон выступит в силу с 1 января 2018 года.

Отмечается, что некоторые украинские депутаты раскритиковали бюджет на 2018 год, отметив, что Киев потратит в следующем году рекордные 300 миллиардов гривен (11 миллиардов долларов) на обслуживание внешнего долга.