В Коми выстроили снеговика из автомобилей

В преддверии Нового года автомобилисты в Ухте составили из своих машин снеговика. В социальных сетях появились фотографии с места.

Автомобилисты в Ухте захотели поднять настроение жителей города и таким образом поздравить их с Новым годом.

Ранее на Алтае автомобилисты выстроили свои машины в виде гигантской новогодней снежинки. А в Чите – огромную новогоднюю елку из 159 автомобилей с участием полицейских экипажей.