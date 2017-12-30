В Коми выстроили снеговика из автомобилей
К Новому году автолюбители в Ухте составили из машин снеговика, поздравив жителей города с праздниками.
Фото: Галина Пахарева / ВКонтакте
В преддверии Нового года автомобилисты в Ухте составили из своих машин снеговика. В социальных сетях появились фотографии с места.
Автомобилисты в Ухте захотели поднять настроение жителей города и таким образом поздравить их с Новым годом.
Ранее на Алтае автомобилисты выстроили свои машины в виде гигантской новогодней снежинки. А в Чите – огромную новогоднюю елку из 159 автомобилей с участием полицейских экипажей.