Количество авиакатастроф в России за год сократилось вдвое

В уходящем 2017 году в Российской Федерации случилось более чем в два раза меньше авиационных катастроф в сравнении с предыдущим годом. Это следует из данных статистики, опубликованных на сайте МЧС России.

Всего в сравнении с предыдущим периодом в России стал на 53% меньше авиакатастроф. За девять месяцев текущего года их было 15, в то время как в 2016 году – 32. Количество погибших в катастрофах людей стало меньше на 81,1%, сократившись со 119 погибших до 22.

В отчете также обнародована территориальная статистика по крушениям самолетов. Согласно ней, чаще всего самолеты в России погибают в катастрофах на территории Южного, Дальневосточного и Центрального федеральных округов – 24%, 24% и 17% соответственно.