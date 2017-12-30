Антонов рассказал об организации голосования на выборах президента РФ в США

В 14 городах США будут открыты мобильные участки для голосования на выборах президента России в марте 2018 года. Они будут расположены в тех городах, где есть российские генконсульства, в том числе в Сан-Франциско.

«Там, где есть наши представительства, будут открыты избирательные участки», - рассказал посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу RTVI, передает RT.

Дипломат добавил, что российское посольство проведет досрочное голосование.