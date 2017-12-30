Два сенатора из США отказались ехать в Москву после отказа в визе для их коллеги

Два американских сенатора отменили поездку в российскую столицу из-за того, что посольство РФ отказало в выдаче визе их коллеге, сенатору от штата Нью-Гемпшир Джоан Шаин. Об этом сообщает Politico.

Сенаторы-республиканцы Джон Баррассо и Рон Джонсон должны были посетить Москву в ходе запланированного визита, однако отказались это делать, узнав о невыдаче визы попавшей в российский санкционный список Джоан Шиан. Рон Джонсон, в частности, заявил, что отказ в визе его коллеге является «неудачным решением для улучшения двусторонних отношений».

В посольстве России в США прокомментировали ситуацию. По словам представителя пресс-службы дипломатической миссии Николая Лахонина, которые приводит издание, попытка возложить всю ответственность на отказ в выдаче визы целиком на российскую сторону является неверной.

«Попытка представить эту ситуацию, как если бы визит был отменен из-за российской стороны, является полностью предвзятой и неверной. На самом деле мы предложили разные пути выхода из ситуации, включая достижение соглашения о выдаче виз законодателям в «черных списках» на взаимной основе. К сожалению, это предложение было отклонено американской стороной», - рассказал Лахонин.

Джоан Шаин была членом делегации, которая должна была посетить Москву для межпарламентских консультаций. В посольстве России отметили, что все остальные американские делегаты получили все необходимые документы и визы. Шаин попала в российский санкционный список из-за крайне активной позиции по антироссийскому законодательству и, в частности, за продвижение запрета на использование в США продуктов «Лаборатории Касперского.