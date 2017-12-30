В США полиция призвала не отмечать Новый год стрельбой в воздух

Жителям американского города Колумбус порекомендовали не стрелять из оружия в воздух без необходимости во время празднования Нового года. Подобные действия будут расцениваться полицией, как правонарушения.

Против нарушителей будут заводиться уголовные дела по факту стрельбы без необходимости, сообщает Fox News со ссылкой на заместителя начальника полиции в американском городе Колумбус Ричарда Баша.

Отмечается, что подобные действия являются угрозой жизни и здоровью гражданам, а также создают дополнительную работу для полицейских.