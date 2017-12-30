Ринго Старра посвятили в рыцари

Барабанщик культовой британской группы The Beatles Ринго Старр получил рыцарское звание, об этом сообщает на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

Почетное звание Старр получил на 78-м году жизни. Официально его титул звучит как «рыцарь-бакалавр» - то есть рыцарь, посвященный непосредственно монархом королевства, однако не входящий в организованные рыцарские органы Великобритании.

Всего в списке на сайте британского правительство перечислены 1123 подданных королевы, заслужившие награды и звания за различные заслуги. Помимо Ринго Старра, в рыцари посвятили лидера группы Bee Gees Барри Гибб.