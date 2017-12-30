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Посол РФ в США рассказал о процессе возврата конфискованной дипсобственности

Вадим Синицын
04:32 30.12.2017
Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что дипломатическая миссия боролась и будет бороться за возврат незаконно конфискованной российской собственности.
Посол РФ в США рассказал о процессе возврата конфискованной дипсобственности
Фото: RussiaInUSA / Twitter

Российская Федерация намерена настаивать на восстановлении работы генерального консульства РФ в американском Сан-Франциско, об этом заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Антонова, посол назвал действия американской стороны по конфискации российской собственными неприемлемыми. Антонов подчеркнул, что российская дипломатическая миссия будет продолжаться бороться за справедливость и в первую очередь за восстановление работы консульства в Сан-Франциско.

«Мы боролись и будем бороться за возвращение этих зданий, которые сегодня незаконно захвачены американскими властями. И будем настаивать на том, чтобы возобновило деятельность, в первую очередь, генеральное консульство в Сан-Франциско», - сказал дипломат.

Антонов прокомментировал и процесс по судебному оспариванию незаконной конфискации собственности. По словам посла, такая работа идет, просто она довольно деликатная и «требует тишины», однако в нужный момент публика получит всю необходимую информацию.

Напомним, в конце лета Вашингтон потребовал закрыть в Сан-Франциско старейшее Генеральное консульство РФ, также по требованию американской стороны были закрыты два дипломатических объекта в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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