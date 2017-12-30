Посол РФ в США заявил о желании Трампа поладить с Россией

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не отказался от желания поладить с Россией.

«Я делаю для себя вывод о том, что от желания наладить [отношения] или поладить с Российской Федерацией Дональд Трамп не отказался», - сказал глава диппредставительства в Вашингтоне в интервью телеканалу RTVi, передает ТАСС.

Соответствующий вывод российский дипломат сделал, исходя из содержания разговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой.