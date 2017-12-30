Сенатору из США отказали в визе для поездки в Москву из-за персональных санкций

Американский сенатор Джоанн Шаин получила отказ в российской визе из-за того, что находится в «черном списке» людей, производивших недружественные действия в адрес России. Об этом сообщается в официальном Twitter посольства России в США.

We have repeatedly offered to Washington to renounce sanctions as a detrimental method of conducting foreign policy. Harm set - harm get➡️ https://t.co/ctvZrWaER2 👈@SenatorShaheen @kyledcheney pic.twitter.com/mXQCjo1Hgy — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 29 декабря 2017 г.

Шаин находилась в списке делегации представителей конгресса США, которая должна была посетить Москву. Как уточнили в посольстве, все остальные делегаты получили необходимые документы. Кроме того, российская дипмиссия предложила США выход из ситуации в виде зеркальных уступок с американской стороны, где тоже существует подобный список для россиян, но Штаты ответили отказом.

Джоан Шаин принадлежит к Демократической партии США и представляет в сенате страны штат Нью-Гемпшир. Она была одним из самых активных американских законодателей, продвигающих идею запрета использования продуктов «Лаборатории Касперского» в государственных структурах США.