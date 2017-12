Сенатору из США отказали в визе для поездки в Москву из-за персональных санкций

Американский сенатор Джоанн Шаин получила отказ в российской визе из-за того, что находится в «черном списке» людей, производивших недружественные действия в адрес России. Об этом сообщается в официальном Twitter посольства России в США.

We have repeatedly offered to Washington to renounce sanctions as a detrimental method of conducting foreign policy. Harm set - harm get➡️ https://t.co/ctvZrWaER2 👈@SenatorShaheen @kyledcheney pic.twitter.com/mXQCjo1Hgy