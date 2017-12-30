США не планируют отказываться от учений в Южной Корее из-за Олимпиады
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что учения могут быть приостановлены в связи с дипломатическими решениями, но пока это не ожидается.
Фото: Defense.gov
Пентагон не собирается отказываться от проведения военных учений США и Южной Кореи из-за Олимпийских игр в Пхенчхане.
Об этом сообщил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэтттис. Стенограмма беседы с главой Пентагона опубликована на сайте американского военного ведомства.
По словам Мэттиса, он не рассматривает приостановку учений.
«Этот вопрос должен рассматриваться обеими странами. Я поставлю их на паузу в связи с дипломатическим решением или чем-то подобным. Но пока я ничего такого не ожидаю», - сообщил он.