США не планируют отказываться от учений в Южной Корее из-за Олимпиады

Пентагон не собирается отказываться от проведения военных учений США и Южной Кореи из-за Олимпийских игр в Пхенчхане.

Об этом сообщил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэтттис. Стенограмма беседы с главой Пентагона опубликована на сайте американского военного ведомства.

По словам Мэттиса, он не рассматривает приостановку учений.

«Этот вопрос должен рассматриваться обеими странами. Я поставлю их на паузу в связи с дипломатическим решением или чем-то подобным. Но пока я ничего такого не ожидаю», - сообщил он.