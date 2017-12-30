В Пентагоне изменят характер военной операции против ИГИЛ*

Характер военной операции, которую ведет Пентагон против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, будет изменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы американского военного ведомства Джеймса Мэттиса.

Министр обороны США не раскрыл подробностей изменений, которые случатся с американской операцией, однако раскрыл причины этих изменений. Согласно официальному заявлению Пентагона, такой причиной послужило физическое уничтожение «халифата ИГИЛ» на территории Сирии и Ирака.

«Уничтожение физического "халифата" ИГ в Ираке и Сирии изменит то, как коалиция борется с данной террористической группировкой… 2017 год заканчивается, последователи "халифата" находятся в бегах, мы уничтожаем его», - сообщили в Пентагоне.

Ранее Джеймс Мэттис рассказал о работе и роли военных советников США на Украине в 2018 году. Министр обороны США выразил уверенность, что количество военнослужащих Соединенных Штатов на территории Украины не увеличится, или увеличится незначительно в связи с ротацией.

*запрещенная в РФ террористическая группировка.