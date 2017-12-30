Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности новогодних блюд

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей в ожидании новогодних каникул напомнило россиянам об опасности, которую могут нести популярные праздничные блюда. Рекомендации Роспотребнадзора размещены на официальном сайте организации.

Специалисты призывают обратить внимание на продукты, которые являются наиболее уязвимыми для порчи и развития инфекции. Это все заправленные майонезом салаты, изделия с кондитерским кремом, продукты из рубленого мяса, студень и шаурма. В отношении этих продуктов надо соблюдать повышенную осторожность и не употреблять, если есть хотя бы малейшее подозрение на несвежесть.

Роспотребнадзор также напомнил о необходимости использования разных разделочных досок для сырого и приготовленного мяса и призвал не хранить остатки новогодних блюд дольше суток, тщательно промывать овощи и фрукты, а также немедленно обращаться к врачам при боле в животе и тошноте.

Ранее эксперты Роспотребнадзора дали россиянам советы по выбору красной икры для новогоднего стола. Необходимо избегать продукта с пищевой добавкой Е-239, проверять название рыбы на этикетке и обратить внимание на дату производства – она должна быть выбита изнутри банки, а сама банка не должна быть вздутой.