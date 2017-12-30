Пять человек, включая ребенка, погибли в ДТП в Алтайском крае
Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе Барнаул – Рубцовск.
Фото: Алексей Иванов/ ТРК «Звезда»
Видео: Barnaul 22/ YouTube
Пять человек, среди них один ребенок, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Алейском районе Алтайского края.
Трагедия случилась на 140 километре трассы Барнаул – Рубцовск. По предварительным данным произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, сообщает РИА Новости.
Кроме того, два человека с ранениями доставлены в районные больницы.
На месте происшествия работают оперативные службы.