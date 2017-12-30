Украинские вузы обязали запретить доступ ко всем российским сайтам

Министерство образования и науки Украины ограничило доступ ко всем сайтам из российских доменных зон из высших учебных заведений. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на документ образовательного ведомства страны.

Согласно тексту документа, студенты, преподаватели и другие обитатели вузов не смогут получить доступ ни к одному сайту, расположенному в доменных зонах «.ru» и «.ру». Доступ к российским сайтам может быть открыт только определенному кругу лиц и только в исключительных случаях, говорится в документе.

По мнению украинского образовательного ведомства, эта мера призвана не допустить нанесения «вреда интересам Украины и информационной безопасности». Как посещение российских сайтов из вузов вредит интересам Украины, в документе не уточняется.

Кроме того, документ содержит требование к руководству украинских вузов, которое обязано провести с персоналом разъяснительную работу относительно недопустимости использования российских почтовых сервисов. По мнению украинского министерства образования и науки, почта на «Mail.Ru», «Yandex» и «Rambler» также несет вред интересам Украины.