Голосовой помощник Алиса записала свой дебютный рэп-альбом

Голосовой помощник «Яндекса» Алиса записала собственный музыкальный альбом Yet Another New Year. В него вошли шесть песен: «Елочка на ИЖ», «Хайповая фотка», «Видеокарта гигабайт», «Я не воюю с табуреткой», «Чихалка» и «Фараона хлеб».

Тексты композиций сформированы при помощи поэтического алгоритма на основе популярных запросов в «Яндексе» за 2017 год, перемешанных в случайном порядке, а музыка записана благодаря нейросети.

Кроме того, компания предложила пользователям Интернета отдельную страницу, на которой можно самостоятельно создавать новогодние клипы.