В США рассказали о роли военных советников на Украине в 2018 году

Соединенные Штаты Америки не намерены увеличивать штат военных советников на Украине в следующем году, об этом заявил глава военного ведомства Джеймс Мэттис, как сообщает ТАСС.

По словам Мэттиса, он не видит необходимость как-либо изменять роль и численность вооруженных сил США на Украине в 2018 году, несмотря на то, что Штаты приняли решение поставлять Киеву оружие.

«Нет, я не вижу изменения роли вооруженных сил США на Украине. Не думаю, что наша численность менялась в течение полугода, и такого сейчас не планируется. Совершенно нет планов менять эту численность», - сказал министр обороны США.

Ранее стало известно, что Вашингтон принял решение одобрить поставки стрелкового оружия Украине. В частности, речь идет о снайперских винтовках M107A1 и сопутствующем оборудовании на сумму 41,5 миллиона долларов. Однако, по данным СМИ, Штаты так и не решились поставлять Украине противотанковые ракеты Javelin и другое тяжелое вооружение.