Неизвестные взорвали полицейскую машину в шведском Мальме

Возле здания полиции в шведском городе Мальме произошел мощный взрыв. Неизвестные подорвали полицейский автомобиль, припаркованный у постройки, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

«Полицейская машина, припаркованная у здания полиции на улице Саллерупсвеген в Мальме, была подвергнута взрыву. Автомобилю нанесен серьезный ущерб», - говорится в заявлении органов правопорядка.

В результате взрыва, который произошел вечером 30 декабря, никто не пострадал. Позже шведские правоохранители заявили, что задержали двух мужчин, причастных ко взрыву. В данный момент не установлено, являлся ли подрыв полицейского автомобиля терактом.

Последний крупный террористический акт в Швеции случился 7 апреля этого года. Тогда грузовик на большой скорости начал сбивать людей, находившихся на центральной улице Стокгольма Дроттнинггатан. В результате происшествия погибли четверо человек, еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести.