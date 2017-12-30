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Комиссия по помилованиям одобрила прошение экс-сенатора Изместьева

Андрей Аркадьев
00:57 30.12.2017
Правозащитница Людмила Алексеева опасается, что прошение о помиловании экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева может не попасть в список за 2017 год.
Комиссия по помилованиям одобрила прошение экс-сенатора Изместьева
Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости

Московская комиссия по помилованиям дала положительное заключение по прошению о помилованию бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, осужденного пожизненно за организацию заказных убийств.

Об этом Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева рассказала агентству РИА Новости. Тем не менее правозащитница опасается, что прошение Изместьева могут не включить в рекомендательный список за 2017 год.

Алексеева рассказала, что изначально ей сообщили, что дело экс-сенатора не пришло в администрацию президента РФ. По словам правозащитницы, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова помогла ей разобраться в этом вопросе, обратившись в управление, которое занимается вопросами помилования.

«И дело нашлось, слава Богу. Но теперь меня волнует то, что было сказано московской комиссией, — что дело надо передать в администрацию президента до 25 декабря, а оно нашлось только сегодня. Могут сказать: "всё, время ушло, и мы не включаем в список на этот год"», - опасается глава МХГ.

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