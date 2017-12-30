Перепутал Крым с Краснодаром: в Киеве женщину уволили за посещение Геленджика

Руководство одной из киевских фирм уволило свою сотрудницу за то, что она провела отпуск в Геленджике Краснодарского края. Об этом рассказал в Facebook киевский блогер Андрей Манчук.

По словам Манчука, эта история произошла в сентябре текущего года. Сотрудница украинской фирмы провела отпуск в Геленджике у родственников, выкладывая фотографии с отдыха в социальные сети. После возвращения в Киев женщину вызвал к себе руководитель фирмы и заявил, что посещение «оккупированного Крыма» сотрудниками подрывает авторитет конторы.

В ответ на это сотрудница объяснила, что Геленджик находится в Краснодарском крае и не имеет отношения к Крыму, и что она каждый год проводит отпуск в этом городе у своих родственников. Женщина также напомнила, что поездки в Россию не запрещены, и другие сотрудники фирмы регулярно ездят в РФ, но их действия отчего-то не «подрывают авторитет фирмы».

«Заглянув в интернет, начальник понял, что выставил себя дураком - а начальники очень не любят выставлять себя дураками. Поэтому женщине тут же заявили, что посещение российских курортов на Кавказе тоже подрывает авторитет фирмы, и за такое непременно следует наказать», - пишет Манчук.

В итоге руководство уволило сотрудницу. Как отметил Манчук, бывшие коллеги женщины в посвященном профессиональной деятельности фирмы интернет-сообществе указали, что абсолютно аполитичная сотрудница была уволена якобы «из-за поддержки сепаратизма».