В Минздраве пообещали к 2025 году увеличить продолжительность жизни россиян до 76 лет

Правительство России утвердило государственную программу «Развитие здравоохранения», которая предполагает множество изменений в здравоохранительную систему страны. Об этом сообщает на официальном сайте министерства здравоохранения.

Одной из главных целей программы является существенное увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении к 2025 году. Согласно программе, этот показатель должен составить 76 лет.

Программа «Развитие здравоохранения» ставит и другие целевые показатели. В частности, она предполагает, что к 2025 году удастся снизить смертность граждан в трудоспособном возрасте до 380 человек на 100 000, а также существенно снизить смертность от новообразований и болезней сердечно-сосудистой системы.

Достигать всего этого авторы программы намерены, работая в разных направлениях. Среди них совершенствование оказания медицинской помощи, внедрение инновационных методов диагностики и лечения, развитие кадровых ресурсов и санитарно-курортного лечения.