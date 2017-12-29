Украина ввела пошлину на арматуру и катанку из России

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести антидемпинговые пошлины на импорт российской арматуры и катанки в размере 15,21% на пять лет.

Данное постановление было опубликовано в издании «Урядовый курьер».

Как уточняется, в рамках расследования был выявлен факт демпинга при поставках продукции из России на рынок Украины, это повлекло значительный ущерб для национального производителя.

В документе сказано, что решение комиссии вступает в силу через 60 дней со дня опубликования данного сообщения.