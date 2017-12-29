В США акулы начали умирать от холода

В США на побережье Атлантического океана в штате Массачусетс обнаружили двух акул, которые замерзли насмерть.

Рыб обнаружил случайный прохожий на берегу залива Кейп-Код, после чего он сообщил об этом волонтерам из организации Atlantic White Shark Conservancy.

Прибыв на место, специалисты обнаружили трупы двух лисьих акул, которые оказались самцами, при этом каждая особь достигала примерно четырех метров в длину, сообщается на странице организации в Facebook.

По предположению специалистов, акулы умерли от обморожения. В настоящее время образцы тканей рыб взяли для изучения.

Отмечается, что последнюю неделю в Массачусетсе стояли 20-градусные морозы.