В Киеве задержали самолет из-за «лишнего» кота у пассажира

В аэропорту Киева на два часа задержали рейс, который следовал в Анкару, из-за того, что у одного из пассажиров было на одного кота больше, чем позволяют правила авиационной компании.

Как сообщили украинские «Вести», в соответствии с правилами авиакомпании каждый человек может перевозить не больше шести животных, а один из пассажиров сдал в багажное отделение семь котов.

Этот вопрос в течение двух часов решался между представителями авиакомпании, пассажиром и полицией.

В итоге самолет все же вылетел, однако остался ли «лишний» кот на борту лайнера, не сообщается.