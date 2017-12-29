В Красноярске загорелся автобус с петардами и фейерверками: видео

На федеральной трассе Р257 в Красноярском крае сгорел микроавтобус с петардами.

Как сообщает издание «АиФ-Красноярск», ссылаясь на ГУ МЧС по региону, микроавтобус Toyota Hice ехал из Красноярска в Кызыл. В транспортном средстве находились 12 пассажиров.

На 47-м километре произошло возгорание автомобиля, который был оборудован газом. Людей успели эвакуировать, пострадавших нет. Находящийся в машине груз – петарды – начал взрываться, и огонь едва не перекинулся на придорожные кафе. По предварительным данным, причиной ЧП стала неосторожность водителя.