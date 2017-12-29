Число пострадавших при взрыве в «Перекрестке» в Петербурге выросло до 18 человек

Количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» в Петербурге составило 18 человек. За медпомощью обратились еще четыре человека.

«Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще четыре пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток". После осмотра специалистами трое оставлены в лор-отделении стационара Мариинской больницы», – написала на своей странице в Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Она также уточнила, что общее число раненых при взрыве составляет 18 человек, в стационарах находятся девять человек.

Напомним, взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел 27 декабря. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в ТРЦ «Гигант холл», рядом с камерами хранения супермаркета «Перекресток».

Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Также он поручил ФСБ при задержании террористов действовать в рамках закона, но при угрозе жизни никого в плен не брать, а ликвидировать на месте.