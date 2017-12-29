Израильские военные сбили две ракеты из сектора Газа

Военные Израиля нанесли удар по двум объектам в секторе Газа, принадлежащим движению ХАМАС.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, удары были нанесены в ответ на обстрел из сектора Газа.

«В ответ на запущенные в сторону Израиля ракеты танки и самолеты Армии обороны Израиля поразили на севере сектора Газа две позиции, которые принадлежат ХАМАС», – говорится в сообщении на странице армии в социальной сети Twitter.