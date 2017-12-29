Названы самые обсуждаемые персоны и темы года во «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» подвели итоги 2017 года и назвали самые популярные персоны и темы. Больше остальных пользователи соцсети обсуждали события, связанные с президентом России Владимиром Путиным, и криптовалюту: у них 6,8 миллиона и 2,8 миллиона упоминаний соответственно.

Среди прочих рекордсменов по упоминаниям – рэперы Баста и Face. В число популярных тем попали чемпионство «Спартака» и конфликт в Сирии. Кроме того, пользователи обсуждали такие темы, как Олимпийские игры 2018 года и сериал «Шерлок». Об этом TJ рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Напомним, 25 декабря социальная сеть назвала самые популярные аудиозаписи за год, среди них оказались «Розовое вино», «Shape of You» и «Ламбада».