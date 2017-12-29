Взрослые россияне просят у Деда Мороза добрых начальников

Около трети писем Деду Морозу в 2017 году написали взрослые россияне. Об этом сообщила РИА Новости директор АО «Почта Деда Мороза» Людмила Суранова.

«Большую популярность в последние годы набирает отправка писем в адрес Деда Мороза по электронной почте. Основное количество приходит от детей, но также Деду Морозу пишут и взрослые всех возрастов, это примерно треть всех отправлений», – отметила она.

По ее словам, взрослые не указывают в письмах профессии.

«Молодые девушки и женщины все чаще просят исполнения чуда – рождения ребенка. Кто-то мечтает о хорошем муже, примирении с родителями, повышении по службе», – сказала Суранова.

Мужчины, по ее словам, просят карьерного роста, закрытия кредита и машин. Пенсионеры хотят материальной помощи. Часто приходят жалобы на начальников.

В ходе своей пресс-конференции главный российский Дед Мороз заявил, что часто россиянам необходимо просто хорошее здоровье и поменьше горя.

«На почту Деда Мороза приходит более трех миллионов писем, примерно треть – от взрослых. Взрослые просят машину, квартиру, дачу, мужа, карьерного роста, доброго начальства, шлют пожелания здоровья, желают родным счастья, чтобы на земле было меньше горя. Все желания сводятся к уюту и комфорту», – пояснил Дед Мороз.