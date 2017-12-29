Путин подарил двум челябинским школьницам лыжи на Новый год

Президент России Владимир Путин подарил двум сестрам из Челябинска на Новый год лыжи, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

Письмо российскому лидеру написала 11-летняя Арина. По словам девочки, она не думала, что президент получит ее письмо, и очень обрадовалась, когда пришел ответ.

«Я видела по телевизору, что одна девочка написала письмо президенту, и тоже решила написать. Написала, чтобы президент подарил мне на Новый год лыжи и лыжную экипировку. Сначала я не думала, что мне придет ответ, но, когда пришел ответ, мне было радостно», – рассказала девочка.

Арина и ее 14-летняя сестра Анжелика занимаются лыжными видами спорта в челябинской спортивной школе олимпийского резерва № 5. У младшей из сестер первый юниорский разряд, а старшая имеет первый разряд по лыжным гонкам.