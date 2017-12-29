Последствия наезда автобуса на остановку в Москве сняли с коптера

Коптеры сняли с высоты птичьего полета последствия аварии, которая произошла 29 декабря около метро «Сходненская» в Москве.

Автобус въехал в остановку, в результате инцидента пострадали три человека: двое мужчин и одна женщина. Телеканал «360» опубликовал видео с беспилотника.

Следователи считают, что водитель автобуса не справился с управлением. По словам мужчины, его подрезал таксист, из-за чего автобус пришлось резко повернуть. В какой-то момент водитель понял, что не справляется с управлением, но постарался не наехать на людей. Предполагаемый виновник ДТП был задержан.

Ранее были опубликованы первые кадры с места аварии.