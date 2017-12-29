В 1981 году Тэтчер отказалась лететь с пандой в одном самолете на встречу с Рейганом

Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в 1981 году отказалась взять на борт своего самолета большую панду по имени Чиа Чиа из Лондонского зоопарка. Об этом свидетельствуют опубликованные ранее документы британского Национального архива.

Тэтчер должна была отправиться с визитом в Вашингтон, в ходе которого планировалась ее первая встреча с президентом США Рональдом Рейганом, и президент Лондонского зоологического сообщества лорд Цукерман предположил, что британский премьер может взять с собой панду, которая была нужна для спаривания с другой особью – Чинг Цзин, находившейся в США, передает BBC.

«Лорд Цукерман рассматривает это как демонстрацию особых отношений и будет очень рад предложить любой способ доставки панды, который, по мнению премьер-министра, пошел бы на пользу англо-американским отношениям. Он также предположил, что премьер-министр, возможно, захочет взять панду на борт своего самолета, когда она отправится в Вашингтон в следующем месяце», – говорится в записке секретаря правительственного аппарата Роберта Армстронга.

Между тем Тэтчер отказалась брать с собой панду, объяснив свое решение тем, что «панды не могут быть "счастливым предзнаменованием" для политиков». Также британский премьер выразила уверенность, что Цукерман сможет сам найти подходящий способ доставки панды в США.