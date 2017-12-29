Суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии

Тверской суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова.

Браудер был признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более чем три милллиарда рублей, передает ТАСС.

Фигурантам дела назначен совокупный штраф в размене 4,2 миллиарда рублей, также им запрещено заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ в течение трех лет.

Защита Браудера уже заявила, что готовится подавать апелляцию.

Уильям Браудер и его деловой партнер Иван Черкасов обвиняются в трех эпизодах преднамеренного банкротства. Россия объявила Браудера в международный розыск по делу о хищении акций «Газпрома» на сумму около 3,5 миллиарда рублей.