Опубликовано фото готового участка Крымского моста

Один из участков Крымского моста полностью готов к использованию. Фотографию благоустроенного отрезка моста на острове Тузла опубликовала пресс-служба Минтранса России.

На участке уже уложен асфальт, установлены металлические ограждения и мачты освещения.

Снимки были сделаны во время рабочей поездки министра транспорта РФ Максима Соколова в Республику Крым.

Ранее были опубликованы кадры завершающей части сборки пролетных строений автодорожной части Крымского моста. Теперь полотно полностью связало два берега – крымский и таманский.

В 2018 году первоочередной задачей дорожников станет синхронизация работ по строительству ближних подходов к Крымскому мосту, после чего начнется строительство дорожной сети, прилегающей к мосту, на Кубани и в Крыму.