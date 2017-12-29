В Крыму к Новому году распустились подснежники и зацвел миндаль

В связи с теплой погодой в Крыму наступила весна: в Севастополе распустились подснежники и зацвел миндаль. Местные жители публикуют фотографии в социальных сетях.

«У кого-то снег, а у нас к Новому году расцвели подснежники», – написал автор поста в группе «Подслушано в Севастополе» в соцсетях.

Ранее жители полуострова в преддверии Нового года публиковали фотографии, на которых столбики термометра показывали 20 градусов выше ноля.