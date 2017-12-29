Коллекционер пауков сжег сотни тарантулов электрическим одеялом

В китайской провинции Цзянсу из-за пожара в квартире коллекционера редких пауков сгорели около 300 тарантулов.

Отмечается, что владелец пауков по имени Лю купил для своих питомцев электрическое одеяло, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для экзотических членистоногих, привыкших к жаркому климату. Лю несколько дней был на работе и совсем забыл выключить одеяло перед уходом, в результате чего разгорелся пожар, передает Metro.

Когда пожарные смогли потушить пожар, в комнате Лю на полу они обнаружили сотни погибших членистоногих.

Вместе с тем отмечается, что у коллекционера осталось еще около сотни живых тарантулов.