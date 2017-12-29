В Кремле рассказали о главных разочарованиях 2017 года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разочарованиями 2017 года ситуацию в российско-американских отношениях, а также зависшее состояние минских договоренностей по Украине.

«Вполне может (состояние отношений РФ и США считаться главным разочарованием года)», – заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что Вашингтон занимает в отношении России такую позицию, которая «не может не вызывать сожаления». Он напомнил, что российский лидер не единожды говорил о готовности Москвы выстраивать отношения США и РФ на основе взаимного доверия. Но, как подчеркнул представитель Кремля, «танго нужно танцевать вдвоем».

Кроме того, Песков сказал, что и по Украине есть сожаления – зависшее выполнение минских договоренностей.

«Можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся минские договоренности. По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации. Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации минских договоренностей, по чьей вине и в связи с чьим нежеланием», – добавил пресс-секретарь главы государства.