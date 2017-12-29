Песков рассказал, как Владимир Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин встретит Новый, 2018 год. По его словам, если не вмешается работа, то российский лидер будет отмечать праздник дома, в кругу семьи и друзей.

«Он традиционно встречает его дома и традиционно в кругу близких, друзей. Для него это семейный праздник, за исключением, когда это связано с работой», – поделился Песков.

А вот россияне, которые привыкли праздновать смену лет в том числе и просмотром самого «новогоднего» российского и советского фильма «Ирония судьбы», не смогут насладиться кинохитом на Первом канале впервые за десять лет.

Правда, актеры, сыгравшие в фильме, этому известию даже обрадовались. «Давно пора!» – прокомментировал новость Андрей Мягков.