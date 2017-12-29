Катя Гордон рассказала, зачем баллотируется в президенты

Накануне, 27 декабря, журналист, общественный и музыкальный деятель Катя Гордон подала документы в ЦИК, необходимые для выдвижения в качестве кандидата на пост президента Российской Федерации. Зачем это нужно успешному автору песен, журналисту и правозащитнику, она сама объяснила в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Головко.

«Звезда»: Зачем Вам политические амбиции?

Катя Гордон: Я пять лет непосредственно сталкиваюсь с человеческими историями, судами и реальностью. У нас есть национальный лидер, к которому я отношусь с большим уважением. Но есть судебная система, которая нуждается в реформе. Мне надоело биться лбом в закрытые двери, пытаться проломить стену. На моих глазах происходили истории, когда на той стороне был богатый человек или человек со связями, принимали абсолютно коррупционное судебное решение. Некоторые судьи меня терпеть не могут, потому что я им в открытую говорю: сколько вам занесли вообще? Это личный политический демарш. Я не оппозиционер, я человек, который хочет работать на благо родины. Я готова работать в структуре современной власти. Когда говорят, что нет людей, которые хотят работать, это неправда. Они есть, с конструктивными программами, которые я хочу доносить до широкой аудитории.

«З.»: Предположим, Вы становитесь президентом. Первые три указа, самое насущное, что надо сделать?

К. Г.: Мой основной тезис – страна не должна зависеть от одного человека, который занимает пост. Нужно формировать полноценный парламент, в который попадают люди, которых действительно выбирает народ. Плюс есть временные меры, которые я бы приняла в первую очередь в адрес детей и женщин, в частности, государственный алиментный фонд.

«З.»: Если Вы пойдете на президентство, у Вас появится конкурент – Ксения Собчак. Вроде тоже современная девушка либеральных взглядов. Почему Вы ее постоянно критикуете?

К. Г: Я стала критиковать Ксению с того момента, когда она занялась плагиатом. Вдруг человек объявил программу, в которой абсолютно, на мой взгляд, очевидно, что украдены тезисы, например мои. Ксения для меня не политик, она – бот. У меня есть ощущение, что ее ввели, когда узнали про мое участие в выборах.

«З.»: Правозащитная деятельность. Вы только звездами занимаетесь?

К. Г.: 90% дел не связано со звездами и публичными людьми. Просто, что греха таить, публичный человек делает пиар мне как правозащитнику. Вот сейчас мы выиграли дело Анфисе Чеховой. При этом мы не зарабатываем на звездах деньги, это некое сотрудничество, в котором мои победы делают мне рекламу. Совершенно очевидно, что прессе, к сожалению, неинтересна судьба простой девчонки. Но 90% наших дел – это простые люди, за небольшие деньги мы оказываем им помощь.

«З.»: Проект «Новая Звезда» будут показывать в начале января. Как раз когда будет очень уютно под пледом с оливье смотреть эти песни. Вы написали три песни для этого конкурса. Расскажите о них, потому что их еще никто не слышал, это еще тайна.

К. Г: Я пишу песни и пою их. Коль скоро у меня это хорошо получается, периодически ко мне обращаются с просьбой написать песни. И ко мне обратился замечательный проект, несмотря на то что не все могут позволить себе с финансовой точки зрения мою песню, я решила, что это будет мой вклад дарованиям, начинающим, продолжающим. И с удовольствием поучаствовала в их судьбе, написав три песни. Мне было приятно узнать, что отношения с песнями у артистов складываются, я за них собираюсь болеть. Вообще, я считаю, что люди опытные, будь мы журналистами, юристами или артистами, должны поддерживать новых артистов.

С 1 по 7 января 2018 года в 22:00 на телеканале «Звезда» выйдет в эфир Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда». Это уникальная битва регионов, в которой примут участие вокалисты и музыканты из всех 85 субъектов Российской Федерации.

Члены звездного жюри, среди которых артист Дмитрий Харатьян, певица Зара, композитор Максим Дунаевский, режиссер Василий Бархатов и ведущий Юрий Николаев, назовут своего фаворита по итогам финала 7 января. Лучшего из лучших с помощью масштабного всероссийского СМС-голосования смогут выбрать и телезрители всей страны.