Неадекватный контроль качества: военные космические пуски США оказались под угрозой срыва

Частные космические компании США не обеспечивают адекватный контроль качества выполнения программы военных запусков Evolved Expendable Launch Vehicle. Об этом сообщает издание Space News со ссылкой на официальный доклад по итогам проверки Службы генерального инспектора министерства обороны США.

Под огонь критики оборонного ведомства попали компании SpaceX, Aerojet Rocketdyne United Launch Alliance. Сотрудники службы инспектора минобороны США нашли 181 нарушение системы контроля качества на производствах этих компаний.

К примеру, на площадке SpaceX были найдены двигатели Merlin, хранящиеся на испытательном стенде с нарушениями защиты клапанов. На производственном объекте ULA инспекторы обнаружили нарушения при создании компонентов для авионики, чувствительных к электростатике, что в результате привело бы к отказу электроники на космических аппаратах.

На некоторых производственных площадках со строгим запретом на посторонние предметы инспекторы и вовсе нашли мусор, предметы личного пользования, фекалии животных и бутылки из-под кока-колы.

Все обнаруженные нарушения ставят под угрозы американские военные космические пуски, которые в США регламентируются программой Evolved Expendable Launch Vehicle со строгим контролем качества. Большое количество нарушений со стороны частных космических компаний может привести к срыву сроков и отмене ряда пусков, говорится в материале.