Ливневые дожди затопили Камчатку: видео

Камчатка переживает второй удар непогоды с Тихого океана. Вслед за метелями на полуостров пришли дожди.

Пользователи социальных сетей выкладывают в Интернет кадры из Петропавловска-Камчатского. Среди огромных сугробов разливаются не просто лужи, настоящие реки, по которым плывут прохожие и автомобили.

Грязная ледяная вода поднимается выше колес, ливневка не справляется с потоками, мгновенно забивается снегом. Дорожники пытаются пробить стоки, специалистам приходится работать по колено в воде.

По словам синоптиков к вечеру циклон должен покинуть регион.