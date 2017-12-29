Нейробиологи выяснили, как заблокировать зависимость от никотина

Группа ученых-нейробиологов из Университета Рокфеллера в США смогли выявить расположение группы нейронов, которые отзываются на никотин и формируют привязанность к нему. Об этом сообщает научное издание Science Alert.

Как говорится в материале, подавление группы нейронов, ответственных за формирование привязанности к никотину, приводит к заметному уменьшения тяги к табаку. Исследования проводились на мышах, которые потребляли воду с никотином. Ученые фиксировали изменения, происходящие в мозгу животных.

Выяснилось, что за никотинозависимость отвечают две области мозга – срединная часть поводка эпиталамуса и интерпедункулярное ядро. Белковые рецепторы в этих зонах мозга реагируют на никотин, который поступает с кровотоком. При длительном воздействии никотина в ядре формируется специфическая группа нейронов.

Срединная часть поводка посылает ядру сигнал, который призван снизить удовольствие от воздействия никотина. Однако в случае зависимости в ядре возникают клетки, названные учеными Amigo1, чья задача – блокировать сигналы от поводка и не давать побороть зависимость. Именно подавление клеток Amigo1 приводит к резкому снижению зависимости от никотина, уверены ученые.