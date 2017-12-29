В России сократилось число пессимистов

Количество жителей Российской Федерации, которые ожидают негативных изменений в новом году, снизилось с 19% до 17%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социологическое исследование Gallup International.

Тем не менее, количество оптимистов в России сократилось еще заметнее, с 33% до 25%. Таким образом, значительно выросло количество россиян, которые спокойно относятся к будущему и не ожидают от него ни большого количества радости, ни резких негативных потрясений, с 37% до 48%.

Опросы проводились в 55 странах мира, всего в исследовании приняли участие 53 тысячи человек. В среднем по миру оптимистично к 2018 году относятся 38% респондентов, а пессимистично – 23%. Около 32% участников исследования не причислили себя ни к оптимистам, ни к пессимистам.

Как следует из исследования, наибольшее количество оптимистов проживает в Азии, в том числе в Индии, Индонезии, Бангладеш и Вьетнам. Больше всего пессимистов проживает в Европе, там лидерами негативных ожиданий от будущего стали жители Греции и Италии. Российская Федерация в рейтинге оптимистов показала среднестатистический результат на уровне Чехии, Болгарии и Хорватии.