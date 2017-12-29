Apple пообещала никогда больше не снижать скорость работы IPhone

Корпорация Apple принесла владельцам своих продуктов официальные извинения за то, что сознательно снижала скорость работы старых IPhone. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

В тексте Apple признает, что с пониманием относится к реакции потребителей, которые посчитали, будто компания обманула и подвела их. Чтобы загладить свою вину, фирма пообещала больше никогда не пытаться намеренно сократить срок эксплуатации своих товаров.

Чтобы компенсировать потери потребителей, компания объявила, что обменять аккумуляторы в телефонах моделей IPhone шестой версии и ниже можно будет за 29 долларов вместо 79. Apple заверила, что после смены аккумуляторов владельцы старых смартфонов перестанут замечать снижение скорости работы.

Ранее жительница американского штата Калифорния Виолетта Майлян, недовольная умышленным замедлением работы iPhone, решила подать против компании беспрецедентный иск в размере триллиона долларов. До этого несколько других потребителей продукции Apple также подали в суд на компанию.